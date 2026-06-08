VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Rentable VINCI-Investition?
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08.06.2026 10:04:23
EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VINCI von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem VINCI-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 126,60 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die VINCI-Aktie investiert hat, hat nun 7,899 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 124,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 981,44 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 1,86 Prozent.
Der VINCI-Wert an der Börse wurde auf 69,59 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vinci
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