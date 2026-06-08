VINCI Aktie

VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable VINCI-Investition? 08.06.2026 10:04:23

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VINCI von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VINCI von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in VINCI-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem VINCI-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 126,60 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die VINCI-Aktie investiert hat, hat nun 7,899 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 124,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 981,44 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 1,86 Prozent.

Der VINCI-Wert an der Börse wurde auf 69,59 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Vinci

Nachrichten zu VINCI

mehr Nachrichten