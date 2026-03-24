EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: Hätte sich eine Vivendi-Anlage von vor 10 Jahren gelohnt?

Anleger, die vor Jahren in Vivendi-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 24.03.2016 wurde das Vivendi-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,71 EUR. Bei einem Vivendi-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58,528 Vivendi-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.03.2026 auf 1,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,35 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,65 Prozent.

Vivendi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at