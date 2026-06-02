Vivendi Aktie

Vivendi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771

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Rentable Vivendi-Investition? 02.06.2026 10:04:20

EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vivendi von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vivendi von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Vivendi-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vivendi-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Vivendi-Aktie an diesem Tag bei 1,86 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 538,546 Vivendi-Aktien. Die gehaltenen Vivendi-Aktien wären am 01.06.2026 1 273,12 EUR wert, da der Schlussstand 2,36 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 27,31 Prozent.

Vivendi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

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