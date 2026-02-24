EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vivendi von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vivendi-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Vivendi-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Vivendi-Papier an diesem Tag bei 1,65 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 6 055,688 Vivendi-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 443,63 EUR, da sich der Wert eines Vivendi-Anteils am 23.02.2026 auf 2,22 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,44 Prozent gesteigert.

Vivendi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,20 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at