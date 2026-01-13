EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vivendi von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vivendi-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Vivendi-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,12 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 712,558 Vivendi-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.01.2026 11 418,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 2,42 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 14,19 Prozent.

Vivendi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at