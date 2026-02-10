Vivendi Aktie
WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771
|Vivendi-Anlage im Blick
|
10.02.2026 10:04:07
EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vivendi-Investment von vor 3 Jahren verdient
Die Vivendi-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Vivendi-Anteile betrug an diesem Tag 2,17 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 46,123 Vivendi-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,22 EUR, da sich der Wert eines Vivendi-Papiers am 09.02.2026 auf 2,24 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,22 Prozent gesteigert.
Am Markt war Vivendi jüngst 2,20 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images