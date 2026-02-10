EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vivendi-Investment von vor 3 Jahren verdient

Die Vivendi-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Vivendi-Anteile betrug an diesem Tag 2,17 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 46,123 Vivendi-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,22 EUR, da sich der Wert eines Vivendi-Papiers am 09.02.2026 auf 2,24 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,22 Prozent gesteigert.

Am Markt war Vivendi jüngst 2,20 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at