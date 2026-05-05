EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vivendi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Vivendi-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Vivendi-Anteile an diesem Tag 2,18 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Vivendi-Aktie investiert hätte, hätte er nun 45,926 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,42 EUR, da sich der Wert eines Vivendi-Papiers am 04.05.2026 auf 1,95 EUR belief. Mit einer Performance von -10,58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Vivendi eine Marktkapitalisierung von 1,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at