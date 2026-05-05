Vivendi Aktie
WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771
|Performance im Blick
|
05.05.2026 10:03:51
EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vivendi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Vivendi-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Vivendi-Anteile an diesem Tag 2,18 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Vivendi-Aktie investiert hätte, hätte er nun 45,926 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,42 EUR, da sich der Wert eines Vivendi-Papiers am 04.05.2026 auf 1,95 EUR belief. Mit einer Performance von -10,58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Vivendi eine Marktkapitalisierung von 1,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Vivendi S.A.
|
28.04.26
|EURO STOXX 50-Wert Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vivendi von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
21.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.04.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
21.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
21.04.26
|EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vivendi von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.04.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.04.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.04.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)