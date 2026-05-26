Vivendi Aktie
WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771
|Vivendi-Investment im Blick
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26.05.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vivendi-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 26.05.2025 wurde die Vivendi-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Vivendi-Papier bei 2,96 EUR. Bei einem Vivendi-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,841 Vivendi-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vivendi-Papiers auf 2,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,65 EUR wert. Mit einer Performance von -21,35 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Vivendi eine Marktkapitalisierung von 2,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
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