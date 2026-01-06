Vivendi Aktie

Vivendi

WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771

Lukrative Vivendi-Anlage? 06.01.2026 10:03:44

EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vivendi-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Vivendi-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Vivendi-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand das Vivendi-Papier an diesem Tag bei 2,61 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Vivendi-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 383,289 Vivendi-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 931,39 EUR, da sich der Wert eines Vivendi-Papiers am 05.01.2026 auf 2,43 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,86 Prozent eingebüßt.

Vivendi wurde am Markt mit 2,33 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

