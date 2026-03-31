Vivendi Aktie

Vivendi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771

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Lohnendes Vivendi-Investment? 31.03.2026 10:03:49

EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vivendi-Investment von vor einem Jahr eingefahren

EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vivendi-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Vivendi-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Vivendi-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,76 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 362,713 Vivendi-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Vivendi-Aktie auf 1,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 636,38 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 36,36 Prozent.

Vivendi wurde am Markt mit 1,67 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

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