EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Vivendi-Investition eingebracht

Die Vivendi-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9,11 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 10,979 Vivendi-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2023 91,70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 8,35 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -8,30 Prozent.

Jüngst verzeichnete Vivendi eine Marktkapitalisierung von 8,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at