EURO STOXX 50-Titel Vivendi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vivendi von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Vivendi-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Vivendi-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,57 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 894,187 Vivendi-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.03.2026 auf 1,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 603,40 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 23,97 Prozent.

Vivendi wurde am Markt mit 1,93 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at