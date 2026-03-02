Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Wolters Kluwer-Anlage im Blick
|
02.03.2026 10:16:34
EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 02.03.2016 wurde das Wolters Kluwer-Papier an der Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34,82 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,723 Wolters Kluwer-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.02.2026 1 956,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95,61 Prozent gesteigert.
Am Markt war Wolters Kluwer jüngst 15,38 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Aktien in diesem Artikel
|Wolters Kluwer N.V.
|68,60
|0,26%
