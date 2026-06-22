Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Wolters Kluwer-Performance im Blick
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22.06.2026 10:04:20
EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren eingebracht
Wolters Kluwer-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Wolters Kluwer-Aktie bei 34,72 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 288,018 Wolters Kluwer-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.06.2026 16 952,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58,86 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 69,53 Prozent.
Der Wolters Kluwer-Wert an der Börse wurde auf 13,30 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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