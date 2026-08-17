Wolters Kluwer Aktie

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WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

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Lohnendes Wolters Kluwer-Investment? 17.08.2026 10:04:12

EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Wolters Kluwer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Wolters Kluwer-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Tag beendete das Wolters Kluwer-Papier bei 37,36 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Wolters Kluwer-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,767 Wolters Kluwer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Wolters Kluwer-Papiers auf 69,78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 867,77 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 86,78 Prozent angewachsen.

Der Wolters Kluwer-Wert an der Börse wurde auf 15,78 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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