EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Wolters Kluwer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Wolters Kluwer-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Tag beendete das Wolters Kluwer-Papier bei 37,36 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Wolters Kluwer-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,767 Wolters Kluwer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Wolters Kluwer-Papiers auf 69,78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 867,77 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 86,78 Prozent angewachsen.

Der Wolters Kluwer-Wert an der Börse wurde auf 15,78 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at