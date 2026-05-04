Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Wolters Kluwer-Anlage
|
04.05.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde die Wolters Kluwer-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 156,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,402 Wolters Kluwer-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 425,22 EUR, da sich der Wert einer Wolters Kluwer-Aktie am 30.04.2026 auf 66,42 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 57,48 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Wolters Kluwer betrug jüngst 15,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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