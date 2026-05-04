Wolters Kluwer Aktie

Wolters Kluwer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wolters Kluwer-Anlage 04.05.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Wolters Kluwer eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Wolters Kluwer-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 156,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,402 Wolters Kluwer-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 425,22 EUR, da sich der Wert einer Wolters Kluwer-Aktie am 30.04.2026 auf 66,42 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 57,48 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Wolters Kluwer betrug jüngst 15,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

mehr Analysen
17.03.26 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
26.02.26 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
26.02.26 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
26.02.26 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wolters Kluwer N.V. 66,66 0,09% Wolters Kluwer N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich stabil. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen