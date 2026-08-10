Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Wolters Kluwer-Investition im Blick
|
10.08.2026 10:03:54
EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse EAM Handel mit der Wolters Kluwer-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Wolters Kluwer-Anteile bei 95,16 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,051 Wolters Kluwer-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (70,08 EUR), wäre die Investition nun 73,64 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 26,36 Prozent gleich.
Am Markt war Wolters Kluwer jüngst 15,85 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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