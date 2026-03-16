EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse ASX Handel mit der Wolters Kluwer-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Wolters Kluwer-Papier an diesem Tag bei 114,10 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,876 Wolters Kluwer-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 58,95 EUR, da sich der Wert eines Wolters Kluwer-Papiers am 13.03.2026 auf 67,26 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 58,95 EUR, was einer negativen Performance von 41,05 Prozent entspricht.

Wolters Kluwer wurde am Markt mit 15,19 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at