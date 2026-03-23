EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Wolters Kluwer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse ASX Handel mit der Wolters Kluwer-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 72,04 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Wolters Kluwer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,881 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 65,44 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 908,38 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 9,16 Prozent vermindert.

Wolters Kluwer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at