EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Wolters Kluwer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Wolters Kluwer-Papier via Börse ASX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 104,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 95,602 Wolters Kluwer-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,18 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 135,76 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,64 Prozent abgenommen.

Der Wolters Kluwer-Wert an der Börse wurde auf 14,50 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at