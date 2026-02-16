Wolters Kluwer Aktie

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

Rentable Wolters Kluwer-Investition? 16.02.2026 10:03:48

EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Wolters Kluwer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Wolters Kluwer-Papier via Börse ASX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 104,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 95,602 Wolters Kluwer-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,18 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 135,76 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,64 Prozent abgenommen.

Der Wolters Kluwer-Wert an der Börse wurde auf 14,50 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

15.01.26 Wolters Kluwer Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
09.12.25 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Wolters Kluwer N.V. 61,84 -3,71% Wolters Kluwer N.V.

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

