Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Rentable Wolters Kluwer-Investition?
|
16.02.2026
EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Wolters Kluwer-Papier via Börse ASX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 104,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 95,602 Wolters Kluwer-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,18 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 135,76 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,64 Prozent abgenommen.
Der Wolters Kluwer-Wert an der Börse wurde auf 14,50 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.
|15.01.26
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Wolters Kluwer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|Wolters Kluwer N.V.
|61,84
|-3,71%
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.