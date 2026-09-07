Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Langfristige Anlage
|
07.09.2026 10:04:00
EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wolters Kluwer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wolters Kluwer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 97,90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,215 Wolters Kluwer-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 68,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 703,37 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 29,66 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Wolters Kluwer belief sich jüngst auf 15,57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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