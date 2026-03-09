Wolters Kluwer Aktie
EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wolters Kluwer-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Wolters Kluwer-Papier via Börse ASX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Wolters Kluwer-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 142,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 70,373 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 821,96 EUR, da sich der Wert eines Wolters Kluwer-Anteils am 06.03.2026 auf 68,52 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 4 821,96 EUR entspricht einer negativen Performance von 51,78 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Wolters Kluwer eine Börsenbewertung in Höhe von 15,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
