Wolters Kluwer Aktie

Wolters Kluwer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

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Wolters Kluwer-Investition 29.06.2026 10:03:53

EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wolters Kluwer-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Wolters Kluwer-Einstiegs gewesen.

Am 29.06.2025 wurde das Wolters Kluwer-Papier an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Wolters Kluwer-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 145,10 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,689 Wolters Kluwer-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 39,28 EUR, da sich der Wert eines Wolters Kluwer-Papiers am 26.06.2026 auf 57,00 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 60,72 Prozent gleich.

Wolters Kluwer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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