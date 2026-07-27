Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Frühes Investment
|
27.07.2026 10:04:12
EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wolters Kluwer-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse EAM wochenend-bedingt kein Handel mit dem Wolters Kluwer-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 134,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,452 Wolters Kluwer-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 465,42 EUR, da sich der Wert einer Wolters Kluwer-Aktie am 24.07.2026 auf 62,46 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 53,46 Prozent.
Alle Wolters Kluwer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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