AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition im Blick 11.08.2026 10:04:10

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende standen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an diesem Tag bei 51,16 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 19,547 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie auf 71,98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 406,96 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 40,70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) bezifferte sich zuletzt auf 143,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 70,06 -2,78% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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