AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition im Blick
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11.08.2026 10:04:10
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende standen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an diesem Tag bei 51,16 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 19,547 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie auf 71,98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 406,96 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 40,70 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) bezifferte sich zuletzt auf 143,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|70,06
|-2,78%
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