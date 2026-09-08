AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Lukrativer AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Einstieg?
|
08.09.2026 10:03:40
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen via Börse EBR ausgeführt. Diesen Tag beendete das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier bei 52,42 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 190,767 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 975,96 EUR, da sich der Wert einer AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie am 07.09.2026 auf 68,02 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 29,76 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 136,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|01.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|69,28
|1,88%