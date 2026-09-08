AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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Lukrativer AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Einstieg? 08.09.2026 10:03:40

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen via Börse EBR ausgeführt. Diesen Tag beendete das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier bei 52,42 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 190,767 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 975,96 EUR, da sich der Wert einer AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie am 07.09.2026 auf 68,02 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 29,76 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 136,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Lukrativer AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Einstieg? Vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

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Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 69,28 1,88% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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