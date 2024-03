EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier via Börse EBR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 53,05 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 188,501 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.03.2024 auf 55,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 465,60 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,66 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 112,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at