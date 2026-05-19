AB InBev Aktie

AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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Rentable AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage? 19.05.2026 10:04:09

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 54,85 EUR. Bei einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,232 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 269,28 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers am 18.05.2026 auf 69,62 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,93 Prozent gesteigert.

Alle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 135,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images

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