AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Rentable AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage?
|
19.05.2026 10:04:09
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen
Die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 54,85 EUR. Bei einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,232 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 269,28 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers am 18.05.2026 auf 69,62 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,93 Prozent gesteigert.
Alle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 135,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!