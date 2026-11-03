EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 55,11 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,146 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 342,77 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteils am 02.11.2026 auf 74,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) bezifferte sich zuletzt auf 141,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at