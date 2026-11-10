AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition
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10.11.2026 10:03:31
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile via Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie bei 52,47 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 190,585 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 75,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 392,99 EUR wert. Mit einer Performance von +43,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) einen Börsenwert von 149,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|05.11.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|77,04
|2,09%
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