AB InBev Aktie

AB InBev ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition 10.11.2026 10:03:31

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile via Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie bei 52,47 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 190,585 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 75,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 392,99 EUR wert. Mit einer Performance von +43,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) einen Börsenwert von 149,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition Vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

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30.10.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
30.10.26 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 77,04 2,09% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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