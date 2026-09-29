AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Rentable AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage?
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29.09.2026 10:03:33
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingefahren
Am 29.09.2025 wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier via Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 50,96 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 196,232 Anteilen. Die gehaltenen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere wären am 28.09.2026 13 257,46 EUR wert, da der Schlussstand 67,56 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 13 257,46 EUR, was einer positiven Performance von 32,57 Prozent entspricht.
Alle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 133,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|24.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|66,16
|-2,27%