AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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Rentable AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage? 29.09.2026 10:03:33

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingefahren

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 29.09.2025 wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier via Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 50,96 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 196,232 Anteilen. Die gehaltenen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere wären am 28.09.2026 13 257,46 EUR wert, da der Schlussstand 67,56 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 13 257,46 EUR, was einer positiven Performance von 32,57 Prozent entspricht.

Alle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 133,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingefahren

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 66,16 -2,27% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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