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AB InBev Aktie

AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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Lohnende AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition? 28.07.2026 10:03:44

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren gekostet

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 28.07.2016 wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile via Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 110,25 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 90,703 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 450,79 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers am 27.07.2026 auf 71,12 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 35,49 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Börsenbewertung in Höhe von 139,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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