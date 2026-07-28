EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 28.07.2016 wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile via Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 110,25 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 90,703 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 450,79 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers am 27.07.2026 auf 71,12 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 35,49 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Börsenbewertung in Höhe von 139,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at