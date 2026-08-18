AB InBev Aktie

AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 18.08.2026 10:03:34

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 52,38 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert, befänden sich nun 190,913 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile wären am 17.08.2026 12 794,96 EUR wert, da der Schlussstand 67,02 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 27,95 Prozent.

Am Markt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) jüngst 135,29 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen

Performance im Blick So viel hätten Anleger mit einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment verdienen können.

11.08.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
04.08.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
30.07.26
 AB Inbev-Aktie im Minus: Absatzwachstum etwas geringer als erwartet (dpa-AFX)
28.07.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
21.07.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
14.07.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
07.07.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
30.06.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Analysen
05.08.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 AB InBev Kaufen DZ BANK
03.08.26 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
03.08.26 AB InBev Hold Deutsche Bank AG
31.07.26 AB InBev Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 66,50 -0,39% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen