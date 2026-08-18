AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Performance im Blick
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18.08.2026 10:03:34
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 52,38 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert, befänden sich nun 190,913 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile wären am 17.08.2026 12 794,96 EUR wert, da der Schlussstand 67,02 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 27,95 Prozent.
Am Markt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) jüngst 135,29 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|66,50
|-0,39%