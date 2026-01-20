AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|Profitable AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage?
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen
Am 20.01.2025 wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier bei 47,11 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 212,269 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 460,20 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers am 19.01.2026 auf 58,70 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 24,60 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) einen Börsenwert von 115,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
