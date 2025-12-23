EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse EBR Handel mit AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen statt. Zum Handelsende standen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an diesem Tag bei 48,25 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 207,254 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.12.2025 11 216,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,12 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 12,17 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 108,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at