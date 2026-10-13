AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment im Blick 13.10.2026 10:03:47

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien gewesen.

Das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke war das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an diesem Tag 48,04 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 20,818 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie auf 69,72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 451,44 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,14 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Marktkapitalisierung von 135,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Anheuser-Busch InBev

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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01.10.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
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