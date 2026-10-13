AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment im Blick
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13.10.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren verdient
Das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke war das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an diesem Tag 48,04 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 20,818 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie auf 69,72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 451,44 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,14 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Marktkapitalisierung von 135,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|08.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|72,76
|0,22%