AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Performance
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02.06.2026 10:04:20
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile via Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie bei 114,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,873 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.06.2026 auf 69,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,47 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 39,53 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) betrug jüngst 134,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com