EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment gewesen.

Am 30.06.2016 wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile via Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 117,60 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,503 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers auf 73,52 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 625,17 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 37,48 Prozent verkleinert.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 145,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at