EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse EBR Handel mit AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen statt. Zum Handelsende standen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an diesem Tag bei 76,63 EUR. Bei einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,305 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2023 auf 56,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73,63 EUR wert. Mit einer Performance von -26,37 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Marktkapitalisierung von 111,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at