EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment gewesen.

Am 20.10.2016 wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie bei 116,90 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 85,543 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 311,38 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers am 19.10.2026 auf 73,78 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 36,89 Prozent.

Der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Wert an der Börse wurde auf 145,74 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at