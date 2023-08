EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) bedeutet

Vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier bei 85,20 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 117,371 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen. Die gehaltenen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere wären am 21.08.2023 6 029,34 EUR wert, da der Schlussstand 51,37 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 39,71 Prozent.

Der Börsenwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich jüngst auf 101,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at