EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 73,96 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 135,208 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.05.2024 gerechnet (59,88 EUR), wäre das Investment nun 8 096,27 EUR wert. Damit wäre die Investition um 19,04 Prozent gesunken.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 122,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at