Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Adyen BV Parts Sociales-Anlage im Blick
|
23.10.2026 10:03:37
EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 682,20 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert, befänden sich nun 0,147 Adyen BV Parts Sociales-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 139,90 EUR, da sich der Wert einer Adyen BV Parts Sociales-Aktie am 22.10.2026 auf 954,40 EUR belief. Mit einer Performance von +39,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Adyen BV Parts Sociales belief sich jüngst auf 29,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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