Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Profitable Adyen BV Parts Sociales-Anlage?
|
28.08.2026 10:03:39
EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Adyen BV Parts Sociales-Aktie an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 786,60 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,271 Adyen BV Parts Sociales-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 079,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 372,49 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,25 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Adyen BV Parts Sociales belief sich zuletzt auf 33,95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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