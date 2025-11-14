EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier via Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Adyen BV Parts Sociales-Anteile bei 1 276,80 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,078 Adyen BV Parts Sociales-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 416,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 110,92 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 10,92 Prozent.

Am Markt war Adyen BV Parts Sociales jüngst 45,97 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at