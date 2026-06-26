EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Adyen BV Parts Sociales-Papier an der Börse EAM ausgeführt. Zum Handelsende standen Adyen BV Parts Sociales-Anteile an diesem Tag bei 1 532,00 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investierten, hätten nun 0,653 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 25.06.2026 536,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 821,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,35 Prozent.

Adyen BV Parts Sociales markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at