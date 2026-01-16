Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

Profitables Adyen BV Parts Sociales-Investment? 16.01.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Adyen BV Parts Sociales-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Adyen BV Parts Sociales-Papier via Börse ASX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1 353,20 EUR. Bei einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,390 Adyen BV Parts Sociales-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Adyen BV Parts Sociales-Anteile wären am 15.01.2026 10 446,35 EUR wert, da der Schlussstand 1 413,60 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,46 Prozent angezogen.

Adyen BV Parts Sociales war somit zuletzt am Markt 43,59 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

16.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight Barclays Capital
07.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight Barclays Capital
06.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
18.12.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
