Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Profitables Adyen BV Parts Sociales-Investment?
|
16.01.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Adyen BV Parts Sociales-Papier via Börse ASX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1 353,20 EUR. Bei einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,390 Adyen BV Parts Sociales-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Adyen BV Parts Sociales-Anteile wären am 15.01.2026 10 446,35 EUR wert, da der Schlussstand 1 413,60 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,46 Prozent angezogen.
Adyen BV Parts Sociales war somit zuletzt am Markt 43,59 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|16.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
