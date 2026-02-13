EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Adyen BV Parts Sociales-Einstiegs gewesen.

Das Adyen BV Parts Sociales-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Adyen BV Parts Sociales-Aktie betrug an diesem Tag 1 351,60 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert, befänden sich nun 0,074 Adyen BV Parts Sociales-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Adyen BV Parts Sociales-Papiers auf 903,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,83 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,17 Prozent abgenommen.

Alle Adyen BV Parts Sociales-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at