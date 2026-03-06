Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Adyen BV Parts Sociales-Anlage unter der Lupe 06.03.2026 10:03:46

EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Adyen BV Parts Sociales-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Adyen BV Parts Sociales-Aktie an der Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Adyen BV Parts Sociales-Anteile bei 1 662,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,060 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,03 EUR, da sich der Wert einer Adyen BV Parts Sociales-Aktie am 05.03.2026 auf 931,50 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 43,97 Prozent.

Der Adyen BV Parts Sociales-Wert an der Börse wurde auf 30,20 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

mehr Nachrichten

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

mehr Analysen
26.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
25.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adyen B.V. Parts Sociales 932,30 -0,61% Adyen B.V. Parts Sociales

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen