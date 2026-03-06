EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die Adyen BV Parts Sociales-Aktie an der Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Adyen BV Parts Sociales-Anteile bei 1 662,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,060 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,03 EUR, da sich der Wert einer Adyen BV Parts Sociales-Aktie am 05.03.2026 auf 931,50 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 43,97 Prozent.

Der Adyen BV Parts Sociales-Wert an der Börse wurde auf 30,20 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at