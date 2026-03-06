Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Adyen BV Parts Sociales-Anlage unter der Lupe
|
06.03.2026 10:03:46
EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die Adyen BV Parts Sociales-Aktie an der Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Adyen BV Parts Sociales-Anteile bei 1 662,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,060 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56,03 EUR, da sich der Wert einer Adyen BV Parts Sociales-Aktie am 05.03.2026 auf 931,50 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 43,97 Prozent.
Der Adyen BV Parts Sociales-Wert an der Börse wurde auf 30,20 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|26.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|25.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|25.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|25.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|932,30
|-0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.