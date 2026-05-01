Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
|Lukrative Adyen BV Parts Sociales-Anlage?
|
01.05.2026 10:03:56
EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr verloren
Adyen BV Parts Sociales-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse EAM feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Adyen BV Parts Sociales-Papier bei 1 417,80 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hat, hat nun 7,053 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.04.2026 6 760,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 958,50 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 32,40 Prozent.
Der Börsenwert von Adyen BV Parts Sociales belief sich jüngst auf 30,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
|
01.05.26
|EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
24.04.26
|Adyen kauft Talon.One: Millionen-Deal fix - Aktie legt zu (finanzen.at)
|
24.04.26
|Adyen: Umsatzplus im 1. Quartal auf Niveau der Jahresprognose - Ausblick steht (dpa-AFX)
|
24.04.26